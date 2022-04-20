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Ключ выбросили, оставили тараканов: приставы выселили проблемную пожилую пару из общежития

Ключ выбросили, оставили тараканов: приставы выселили проблемную пожилую пару из общежития

Судебные приставы при помощи спасателей выселили семейную пару из общежития. Оказалось, что мужчина с супругой получили квадратные метры в маневренном фонде мэрии Новосибирска, как нуждающиеся в жилплощади, и тут же сдали квартиру-студию в аренду.

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