Ключ выбросили, оставили тараканов: приставы выселили проблемную пожилую пару из общежития

Судебные приставы при помощи спасателей выселили семейную пару из общежития. Оказалось, что мужчина с супругой получили квадратные метры в маневренном фонде мэрии Новосибирска, как нуждающиеся в жилплощади, и тут же сдали квартиру-студию в аренду.