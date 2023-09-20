ИА Реалист

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Россия уходит из Закавказья

Россия уходит из Закавказья

СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). Россия предала не только Арцах, а предала саму себя, считает армянский государственный деятель Ашот Сафарян.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Где армянские добровольцы для защиты Армении? Продали всё на рынке..
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13 час.
ВД
Вовладар Даров
Не Россия продала Армению, а Пашинян продал страну вместе с ее народом, а народ сидит и молчит!!!!
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11 час.
СЕРГЕЙ Лютов
&quot;Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах&quot;
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5 час.

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