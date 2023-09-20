СТЕПАНАКЕРТ (ИА Реалист). Россия предала не только Арцах, а предала саму себя, считает армянский государственный деятель Ашот Сафарян.
Россия уходит из Закавказья
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИП
Игорь Петров
Где армянские добровольцы для защиты Армении? Продали всё на рынке..
Ответить
13 час.
ВД
Вовладар Даров
Не Россия продала Армению, а Пашинян продал страну вместе с ее народом, а народ сидит и молчит!!!!
Ответить
11 час.
СЕРГЕЙ Лютов
"Сидят три армянина в дорогом московском ресторане и обсуждают, как Россия предала Арцах"
Ответить
5 час.
Свежие комментарии