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Восемь мест на Земле, где законом запрещено умирать

Восемь мест на Земле, где законом запрещено умирать

Французский градоначальник грозил нарушителям «суровым наказанием», итальянский просил граждан «приложить все усилия», а бразильский собирался штрафовать родню усопших.

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