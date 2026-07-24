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Царьград

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РСЧС сообщила о беспилотной опасности в Рязанской области

РСЧС сообщила о беспилотной опасности в Рязанской области

В Рязанской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуется избегать открытых пространств и не приближаться к окнам.

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