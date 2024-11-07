Достоевский и видеоигры: как русский классик вдохновил японского разработчика Ирэн ОрлонскаяЯпонский разработчик видеоигр Масахиро Ито вдохновился романами русского писателя Федора Достоевского при создании своей новой игры.
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