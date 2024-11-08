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Махно Нестор Иванович

Махно Нестор Иванович

Родился 7 ноября 1888 года в Гуляйполе Екатеринославской губернии (сейчас - Запорожской области).Еще до революции примкнул к анархистскому движению, участвовал в грабежах и убийствах (во имя свободы, понятно), во время гражданской войны развернулся во всю мощь - его повстанческая армия воевала и с белыми.

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