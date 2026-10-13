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Трамп не верит, что Россия и Китай оказывали военную помощь Ирану

Трамп не верит, что Россия и Китай оказывали военную помощь Ирану

Россия и Китай не оказывали помощь Ирану, иначе Соединённые Штаты узнали бы об этом сразу же. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

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