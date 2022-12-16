Тагир Уланбеков о Жумагулове: «Пока у него не складывается в UFC, но я ему желаю только всего хорошего»

Рейтинговый боец UFC Тагир Уланбеков в интервью «Вестник ММА» поделился мнением о Жалгасе Жумагулове: «У меня не получилось посмотреть бой Жалгаса, в это же время я был с Усманом, помогал гонять ему вес.
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