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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард назвал свою стартовую пятерку всех времен – с Оладжувоном в роли разыгрывающего: «Кто нас остановит? Назовите состав, я подожду»

Чемпион НБА-2020 Дуайт Ховард назвал свою лучшую стартовую пятерку в истории баскетбола. 8-кратнй участник Матча всех звезд ограничился «большими».

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