США и Россия сохраняют монополию на ядерные арсеналы, но Китай уже наступает на пятки

Associated Press пишет, что ядерные державы продолжают модернизировать свое ядерное оружие – в 2023 году они потратили на свои арсеналы в общей сложности $91,4 млрд, – Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
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