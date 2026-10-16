Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Центр» почти шесть часов отбивал атаку более 40 FPV-дронов Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на Добропольском направлении.
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