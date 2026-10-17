Конфликт между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским перешел в ту стадию, когда дипломатические реверансы окончательно уступили место публичной порке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Зеленский заявил ...
- ГБ Агония в ВСУ, бро...
- ГБ Перерезан главный...
А ему всего-то и нужно сделать - совсем прекратить продажу странам ЕС наших нефтепродуктов...американского оружия любого ...ну и по части разведки и " Илона Маска " тоже...
Спокойно, без скандалов ограничить все поставки европкам, которые они гонят хохлосрани !
В убытке Трамп не будет, - Россия и Китай для этого постараются!
Зато война закончится очень быстро и на наших условиях !
И Трампу тоже чего-то от этой виктории достанется....!