Во время рабочей поездки на проходившую в Рио-де-Жанейро конференцию G20 лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден отдал Вооружённым силам киевского режима распоряжение начать бить по Российской Федерации при помощи переданного ранее ракетного вооружения.
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