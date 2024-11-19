Во время рабочей поездки на проходившую в Рио-де-Жанейро конференцию G20 лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден отдал Вооружённым силам киевского режима распоряжение начать бить по Российской Федерации при помощи переданного ранее ракетного вооружения.