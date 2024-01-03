Александр Васильев считает, что без него шоу «Модный приговор» мертво

Историк моды Александр Васильев рассказал чем занимается после ухода с Первого канала. Историк моды и бывший ведущий телепередачи «Модный приговор» на Первом канале рассказал о своей жизни после ухода из проекта, о работе над шоу и о том, какое влияние он оказал на отношение россиянок к модным ….