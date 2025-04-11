Келлог в статье для The Times предложил план по Украине

Global Look Press/Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency Украину после окончания конфликта можно было бы разделить на зоны контроля по берлинскому сценарию, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Кит Келлог в интервью газете The Times.
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