В Петербурге в 2024 году откроют свыше 100 общественных пространств

В Смольном сообщили о планах открыть более 100 общественных пространств в Петербурге к 2024 году. Руководитель Центра компетенций по формированию комфортной городской среды комитета по благоустройству правительства города на Неве Ольга Черданцева поделилась с ТАСС информацией о выделении средств из городского бюджета на эти объекты с журналистами.