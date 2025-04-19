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Яннис Адетокумбо: «Если бы я играл на таком уровне в начале десятых, то у меня было бы 5 MVP подряд»

«Я искренне считаю, что если бы последние три-четыре, может, пять лет моей карьеры – с 2020 по 2025 год – пришлись бы на период с 2010 по 2015 год, я бы выиграл пять MVP подряд.

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