Хуситы опровергают свою причастность к контрабанде оружия на Украину

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло заявление Центрального командования США CENTCOM о том, что на прошлой неделе Украине было передано конфискованное стрелковое вооружение и боеприпасы, которое Тегеран якобы отправил ему морским путем.