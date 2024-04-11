Хуситы опровергают свою причастность к контрабанде оружия на Украину

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опровергло заявление Центрального командования США CENTCOM о том, что на прошлой неделе Украине было передано конфискованное стрелковое вооружение и боеприпасы, которое Тегеран якобы отправил ему морским путем.
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