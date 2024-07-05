Почему россияне не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"

Кот Рыжый Мне кажется что избранными могут быть ЛЮДИ ТРУДА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Но ни как не бизнесмены и денежные мешки! А уж паяцам, спортсменам, туда путь заказан!

Людмила Белозерцева Численность народов Советского Союза была порядка трехсот миллионов, а если быть точнее 280, депутаты не были освобождены от своей непосредственной работы, они несколько раз в году собирались на сессии, решали государственные вопросы и разъезжались по своим регионам, к месту проживания и своей работе. Сейчас население России в два раза меньше, чем в СССР, депутатство-основная работа наших "пахарей", имеют море привилегий, огромедные зарплаты и несравнимые с народом пенсии. Ну не оправдывают они надежды народа, не верит им народ, они живут в своем мире, а люди один на один со своими проблемами.