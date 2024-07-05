Почему многие люди не любят Госдуму, объяснил Александр Шатилов: "Граждане не понимают". По его мнению, население зачастую воспринимает депутатов как просто дармоедов.
Почему россияне не любят Госдуму, объяснил Шатилов: "Граждане не понимают"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Кот Рыжый
Мне кажется что избранными могут быть ЛЮДИ ТРУДА И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. Но ни как не бизнесмены и денежные мешки! А уж паяцам, спортсменам, туда путь заказан!
Ответить
3 час.
Людмила Белозерцева
Численность народов Советского Союза была порядка трехсот миллионов, а если быть точнее 280, депутаты не были освобождены от своей непосредственной работы, они несколько раз в году собирались на сессии, решали государственные вопросы и разъезжались по своим регионам, к месту проживания и своей работе. Сейчас население России в два раза меньше, чем в СССР, депутатство-основная работа наших "пахарей", имеют море привилегий, огромедные зарплаты и несравнимые с народом пенсии. Ну не оправдывают они надежды народа, не верит им народ, они живут в своем мире, а люди один на один со своими проблемами.
Ответить
1 час.
Марина Петрова
Дармоедов народ и воспринимает, как дармоедов. Кто устроил беспредел с мигрантами? Все эти же депутаты. Не надо держать народ за непонимающих идиотов. Народ все понимает, поэтому и не любит депутатов. И прекрасно видит, кто радеет за народ, а кто палки в колеса вставляет и занимается только трепотней. Взять хотя бы сенатора Нарусову. Почему мы должны терпеть ее оскорбления в адрес русских? Почему ей позволили все это плюнуть в лицо нашему народу? И почему она не понесла никакого наказания? Кто она такая?
Ответить
4 мин.
Свежие комментарии