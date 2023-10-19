ЦТАК: визит Лаврова в КНДР является знаменательным моментом

МИД РФ Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею является знаменательным моментом, благодаря которому укрепится дружба между двумя странами, пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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