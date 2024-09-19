Полагаю, вы не пропустили новость, но на всякий случай. Позавчера Израиль удалённо взорвал в Ливане огромное количество пейджеров и прочих устройств.
Про взрывы пейджеров и раций
Комментарии
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Федор Липин
Не давите на жалость. Лучше вспомните, сколько территорий добрые евреи отжали у Палестины и Ливана со времен основания Израиля, а ведь попросились скромненько пожить у добрых палестинцев, поближе к святым местам?
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11 час.
Maxim Yushkin
😎 Палестинцев не особо спрашивали. Территория была подмандатной "англичанке", в которой оч. сильное финансовое лобби "сами-знаете-кого".😉
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8 час.
US
Uri Strukow
Реально англичане не признают Израиль, это проект конкретно английской ветви потомков жида-лавочника Майера Амшеля Баера, поддержанный пиндосскими жидами. Причем французская ветвь лавочников была против создания Израиля. Про палестинцев Вы верно сказали- их никто не спрашивал. Кстати, до создания Израиля, жиды постоянно совершали теракты, причем были и террористы смертники. И направлены эти теракты были именно против англичан, хотя доставалось и другим. Начинать самообразование рекомендую с запрещенного в нынешней России советского фильма Тайное и Явное.
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7 час.
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