Про взрывы пейджеров и раций

Не давите на жалость. Лучше вспомните, сколько территорий добрые евреи отжали у Палестины и Ливана со времен основания Израиля, а ведь попросились скромненько пожить у добрых палестинцев, поближе к святым местам?

US

Uri Strukow

Реально англичане не признают Израиль, это проект конкретно английской ветви потомков жида-лавочника Майера Амшеля Баера, поддержанный пиндосскими жидами. Причем французская ветвь лавочников была против создания Израиля. Про палестинцев Вы верно сказали- их никто не спрашивал. Кстати, до создания Израиля, жиды постоянно совершали теракты, причем были и террористы смертники. И направлены эти теракты были именно против англичан, хотя доставалось и другим. Начинать самообразование рекомендую с запрещенного в нынешней России советского фильма Тайное и Явное.