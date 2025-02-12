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Царьград

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Мигранта-маршрутчика, оскорбившего челябинскую пассажирку, могут уволить

Мигранта-маршрутчика, оскорбившего челябинскую пассажирку, могут уволить

Следком устанавливает обстоятельства конфликта приезжего с пенсионеркой.В социальных сетях распространилась информация о конфликте, произошедшем в одном из автобусов Челябинска.

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
А за что увольнять то? Чемодан, ишак, кишлак? Какие к нему вопросы?
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20 час.
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