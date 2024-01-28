Названа цена билета на рейс упавшего в Афганистане российского самолёта

Как сообщили aif.ru в департаменте аэропортов министерства транспорта Таиланда, трансфер на бизнес-джете Falcon 10 (21 января потерпевшего катастрофу в афганской провинции Бадахшан по пути в Москву) обычно стоит довольно серьёзные деньги.