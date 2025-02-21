В Рязанской области создан штаб по реализации федерального проекта «Производительность труда»

Распоряжение подписано губернатором Павлом Малковым 17 февраля.В Рязанской области создан региональный штаб по реализации федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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