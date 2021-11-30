ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 ноября 2021 года

Энергетический прогноз на тридцатое ноября две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1030 =Вселенная знает, как лучше; рано или поздно она сведёт нас с нужными людьми и разведёт с ненужными =Далеко не каждый человек встречает в Жизни родственную Душу, это случается довольно редко = Доброта хороша только тогда, когда вы сами реализуетесь, развиваетесь и растёте, делясь с другими =Если владеешь искусством одиночества, это делает тебя сильным, свободным и бесстрашным =Есть три дороги, которые ведут дальше всего - дорога Любви, дорога искренности и дорога понимания =Женщина и мужчина! Через вас Дух соединяется с Душой на Земле, обретая тело: человек идёт на Землю!= Жизнь коротка! У нас не так уж много времени, чтобы принести радость тем, кто идёт рядом с нами = Идти на жертвы ради другого — значит лишать этого человека его Силы, его выбора, его права на творчество= Именно с понимания, как вы устроены на уровне Энергии, начинается овладение умением созидать… = Каждый из нас имеет основание думать с глубокой благодарностью о тех, кто разжёг пламя внутри нас = Когда вы совершенно спокойны, время останавливается: тогда нет времени, тогда останавливается карма.