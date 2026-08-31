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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Форвард «Шанхая» Смит о целях на сезон: «Выучить русский язык. Те, что относятся к хоккею, оставлю при себе»

Нападающий « Шанхая » Дживани Смит заявил, что хочет выучить русский язык. 28-летний форвард перешел в китайский клуб этим летом.

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