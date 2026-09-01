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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Страсбур» за 37,5 млн евро продал защитника Дуэ в «Байер»

Правый защитник « Страсбура »  Гела Дуэ стал игроком « Байера ». 23-летний футболист сборной  Кот-д′Ивуара  подписал контракт до лета 2031 года.

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