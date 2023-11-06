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Украинские ветряки национализировали в Херсонской области

Украинские ветряки национализировали в Херсонской области

Электростанции переданы в собственность ПАО "Россети".Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что власти региона провели национализацию принадлежащих украинским предприятиям ветряные электростанции.

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