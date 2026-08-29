Ростех
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Ростех

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Ростех привезет на ВЭФ авиационные новинки и практические решения для уникальной географии Дальнего Востока

Ростех привезет на ВЭФ авиационные новинки и практические решения для уникальной географии Дальнего Востока

Фото: Росконгресс Госкорпорация Ростех представит на XI Восточном экономическом форуме новые отечественные воздушные суда, адаптированные к условиям Дальнего Востока.

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