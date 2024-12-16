Аршавин назвал причины спада петербургского «Зенита» перед зимней паузой

Проблема заключается в травмах Глушенкова и Вендела Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о результатах петербургской команды в последних матчах РПЛ.
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