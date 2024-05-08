1 мая. Могилев. Церемония вручения дипломов о занесении на Доску почёта.

1 мая в 10.00 на пл. Ленина возле Доски почёта Могилёвской области состоялась торжественная церемония вручения дипломов о занесении на Доску почёта Могилёвской области с участием председателя облисполкома Исаченко А.
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