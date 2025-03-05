Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое последний опубликовал в социальной сети X.
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