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Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами

Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ненавидит быть посредником между гигантами. Об этом он заявил в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое последний опубликовал в социальной сети X.

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