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Годро – 4-й игрок «Калгари» в XXI веке с 5 передачами за матч. Он набрал 90 очков в 65 играх и идет 3-м в гонке бомбардиров

Джонни Годро – 4-й игрок «Калгари» в XXI веке с 5 передачами за один матч.  Нападающий «Флэймс» сделал ассистентский пента-трик в матче с «Эдмонтоном» (9:5) и был признан 1-й звездой.

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