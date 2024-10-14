Почему отношения для секса лучше классических: современный взгляд

В последние годы российское общество всё больше обсуждает альтернативные формы отношений. В их числе — отношения, построенные исключительно на сексуальном взаимодействии, без обязательств и долгосрочных планов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии