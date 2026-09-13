Журналист Сорокин: семья Светличной установила памятник на могиле артистки

Семья актрисы Светланы Светличной установила памятник на ее могиле. Об этом сообщил журналист Денис Сорокин в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
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