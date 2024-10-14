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Закон, порядок, государство

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В Китае состоялось мероприятие, посвященное памяти советского летчика-добровольца, национального героя КНР капитана Г.А.Кулишенко

В Китае состоялось мероприятие, посвященное памяти советского летчика-добровольца, национального героя КНР капитана Г.А.Кулишенко

В 2014 г. решением Госсовета КНР Григорий Акимович Кулишенко был внесен в общекитайский список героев войны сопротивления китайского народа японским захватчикам.

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