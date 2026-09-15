Русская весна
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Русская весна

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Опрос показал, какие страны турки считают дружественными

Опрос показал, какие страны турки считают дружественными

Россия вошла в число стран, которые жители Турции чаще всего считают дружественными, тогда как главными недружественными государствами турки назвали Израиль и США, следует из исследования ASAL Araştırma.

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