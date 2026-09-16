СК России пресек мошенничество с кредитами на 13 млн рублей в Ульяновске

В Ульяновске возбуждено дело об уголовном мошенничестве с кредитами на сумму более 13 млн руб. Организованная группа, включая адвоката, с января 2023 по июль 2026 года обманным путем похищала деньги.
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