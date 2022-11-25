Как создаются фейки ЦИПСо Украины

Смотреть видеоОбъясняем на пальцах17 ноября мы выложили эмоциональное видео, как местная жительница недовольна гуманитаркой, привезенной украинскими "волонтерами"23 ноября УНИАН публикует это же видео с плашкой Мариуполя и пытается выдать это за российскую гумкуМожно заметить 3 характерных признака, что данное видео на УНИАНе чистой воды ФЕЙК1) форма бойца в бронике явно не подходит под российский формат (в ВС РФ никто так не одевается)2) женщина снимающая отчет "как довольны местные гуманитаркой" подозрительно шокает и гэкает3) в конце мужчина в бронике говорит бабуле "тикайте"4) ну и на последок- эмблема на коробке - Всемирной продовольственной программы Западных партнеров, которые поставляют гум.