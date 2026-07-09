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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сюжет с матчем США – Бельгия доказал миф о существовании футбольного бога. Трамп и эта клоунада сделали только хуже американцам. Это не победа Бельгии, а вынос тела». Шалимов об игре ЧМ

Игорь Шалимов оценил победу сборной Бельгии над США (4:1) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 . Перед игрой ФИФА отменила дисквалификацию американского форварда Фоларина Балогуна .

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