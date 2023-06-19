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Подполковник ЛНР рассказал, как русским военным удалось уничтожить колонну ВСУ под Кременной

Подполковник ЛНР рассказал, как русским военным удалось уничтожить колонну ВСУ под Кременной

РИА Новости узнали от Андрея Марочко, что ВС России уничтожили в ЛНР украинскую военную колоннуПодполковнику ЛНР в отставке Андрею Марочко стало известно, что русские военные недалеко от Кременной уничтожили колонну ВСУ, состоявшую из 6 автомобилей.

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