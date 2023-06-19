Подполковник ЛНР рассказал, как русским военным удалось уничтожить колонну ВСУ под Кременной

РИА Новости узнали от Андрея Марочко, что ВС России уничтожили в ЛНР украинскую военную колоннуПодполковнику ЛНР в отставке Андрею Марочко стало известно, что русские военные недалеко от Кременной уничтожили колонну ВСУ, состоявшую из 6 автомобилей.