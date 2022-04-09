Военный эксперт Усвяцов объяснил, кто виновен в массовой агрессии против россиян

Федеральное агентство новостей Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в комментарии ФАН указал на тех, кто на сегодняшний день виновен в распространении агрессии в отношении граждан России по всему миру.
Федеральное агентство новостей Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в комментарии ФАН указал на тех, кто на сегодняшний день виновен в распространении агрессии в отношении граждан России по всему миру.
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