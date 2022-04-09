От личное мнение

310 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alstecurinyandexru 89217127754
    Удивительные, волнующие кадры! Эта Украина ждет освобождения, эта Украина вселяет надежду на будущее... Спасибо, мать...Ведущий Первого к...
  • Владимир Соловьев
    В УКРАИНЕ НЕ КОНФЛИКТ С РОССИЕЙ, В УКРАИНЕ ИДЁТ БОРЬБА С НАЦИЗМОМ!Global Times: иск...
  • Елена Стрельцова
    Смущает. Только наверняка в наморднике был, а то бы смог за себя постоять.Мигрант надругалс...

Военный эксперт Усвяцов объяснил, кто виновен в массовой агрессии против россиян

Военный эксперт Усвяцов объяснил, кто виновен в массовой агрессии против россиян

Федеральное агентство новостей Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов в комментарии ФАН указал на тех, кто на сегодняшний день виновен в распространении агрессии в отношении граждан России по всему миру.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх