"Чтобы не купить "пустышку". В РФ обновили ГОСТы на лососевую икру

Изменения затрагивают как икру в транспортной таре, так и готовую баночную продукцию Росстандарт внес изменения в ГОСТы на лососёвую икру, чтобы улучшить контроль качества и предотвратить подделку продукции.
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