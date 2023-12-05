Взрывное устройство в мультиварке нашли на окне военкомата в Новосибирске

Самодельное взрывное устройство в мультиварке нашли на территории военкомата в Новосибирске. Инцидент произошел в ночь на 5 декабря во время осмотра военного комиссариата, который находится на первом этаже жилого многоэтажного дома на улице Дмитрия Шамшурина.