Взрывное устройство в мультиварке нашли на окне военкомата в Новосибирске

Самодельное взрывное устройство в мультиварке нашли на территории военкомата в Новосибирске. Инцидент произошел в ночь на 5 декабря во время осмотра военного комиссариата, который находится на первом этаже жилого многоэтажного дома на улице Дмитрия Шамшурина.
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