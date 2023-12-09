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12 абсурдных, но правдивых фактов о чукчах, которые вас удивят

12 абсурдных, но правдивых фактов о чукчах, которые вас удивят

Вы когда-нибудь задумывались, как живут жители Чукотки? Какая у них культура, обычаи, что они любят и как контактируют с окружающим миром? Оказывается, эти люди сильно отличаются от нас, и то, что для них кажется нормой, у нас вызвало бы шок и недопонимание! Не верите? Тогда смотрите 12 правдивых фактов о чукчах и их жизни.

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