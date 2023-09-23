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После 84-й минуты скорее всего будет карточка в матче «Спартака» и «Динамо». Тренд сыграл уже 17 раз

Сегодня в Москве сыграют «Спартак» и «Динамо». В 17 из 22 последних очных встреч случалось предупреждение после 84-й минуты, сегодня тренд может сыграть за 1.

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