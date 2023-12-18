Врач Миронова рассказала о возможном вреде от ингаляций горячим паром Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова прокомментировала народные методы лечения от простуды и рассказала о вреде ингаляций горячим паром.
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