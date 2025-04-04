Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вэнс: Европа ошибается, считая РФ своей главной угрозой

Вэнс: Европа ошибается, считая РФ своей главной угрозой

Европейские лидеры ошибаются, заявляя, что РФ – главная угроза для Европы. На самом деле, ее главная угроза – собственные внутренние проблемы.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Европа ошибается, считая РФ своей главной угрозой, говорит Венс. Она не ошибается, а сама утверждая это готова повторить убийственное  прошлое. И говорить в целом о Европе ошибочно, есть поставленная элита этих стран на власть США, чего Венс признать не может, как и то, что США сегодня воюют с Россией!
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17 час.
карюкалов вячеслав
Действительно.
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12 час.
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