Геннадий Бережнов

Европа ошибается, считая РФ своей главной угрозой, говорит Венс. Она не ошибается, а сама утверждая это готова повторить убийственное прошлое. И говорить в целом о Европе ошибочно, есть поставленная элита этих стран на власть США, чего Венс признать не может, как и то, что США сегодня воюют с Россией!