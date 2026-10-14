Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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США признали: Россия уже выиграла лунную гонку. Китай на нашей стороне. Что дальше?

США признали: Россия уже выиграла лунную гонку. Китай на нашей стороне. Что дальше?

Новая космическая гонка разгорелась не на шутку. На этот раз ставка — Луна, и все главные игроки уже за столом.

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Lora Некрасова

Планы красивые, завлекательные и очень престижные. Только нужно сначала спросить разрешения у лунатиков. По многим представлениям Луна уже давно освоена межзвёздными цивилизациями. Им наше копание и трясение Луны не понравится.