Журналист из США Лиз: Тутберидзе может склонить судей в пользу Дэвис и Смолкина

Ведущий подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз прокомментировал в Twitter выступление пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, намекнув на то, что судьи завышают оценки паре из-за того, что Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе.